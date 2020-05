Une étude sur l'hydroxychloroquine attaquée par une centaine de scientifiques

MONTRÉAL — Quelque 120 scientifiques de partout sur la planète, dont au moins cinq Canadiens, ont publié vendredi une lettre ouverte dans laquelle ils contestent la méthodologie d’une étude qui, la semaine dernière, prévenait que l’hydroxychloroquine (ou la chloroquine) pourrait augmenter le risque de décès des patients hospitalisés en raison du coronavirus.

L’impact de cette étude a été tel que l’Organisation mondiale de la Santé a décrété l’arrêt temporaire d’essais cliniques portant sur ces deux molécules dans le cadre de la lutte à la COVID-19.

La lettre est adressée aux responsables du journal médical The Lancet qui a publié l’étude et à ses auteurs. Elle énumère une dizaine de préoccupations concernant les modèles statistiques et les données utilisés. Les signataires réclament plus de transparence concernant la provenance des données et une validation indépendante de l’étude.

La lettre est notamment signée par des experts qui ont publiquement remis en question l’utilité de l’hydroxychloroquine pour combattre le coronavirus.

La provenance des données questionnée

L’étude publiée le 22 mai s’appuyait sur des données qui auraient été fournies à la compagnie américaine Surgisphere. La provenance de ces données en fait maintenant sourciller plus d’un, alors que Surgisphere prétend avoir accès à des milliers de dossiers médicaux partout dans le monde.

On déplore par exemple que les pays et les hôpitaux qui ont contribué à des données ne soient pas identifiés et que les auteurs de l’étude aient refusé de répondre aux questions à ce sujet, ce qui empêche de contre-vérifier l’exactitude des données utilisées.

«Le groupe australien a été surpris de voir leurs données dans une étude écrite par une compagnie privée de Chicago, a expliqué un des signataires de la lettre, le docteur Todd Campbell Lee de la faculté de médecine de l’Université McGill.