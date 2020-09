Être autiste ne fait pas de moi une moins bonne mère

L’histoire de l’autisme comporte beaucoup de mythes. En ce qui a trait à la maternité, on a déjà considéré que les mères autistes étaient froides et coupables de l’autisme de leur enfant, en raison d’un manque d’amour ou d’attention. Dans certains pays, des enfants autistes ont déjà été séparés de leur famille et ont été soumis à des punitions et autres horreurs. Bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui, des mères continuent à vivre des expériences de blâme et se culpabilisent.

Certains discours populaires laissent croire qu’un autiste ne peut pas être un bon parent. À plusieurs occasions, j’ai entendu explicitement que nous, les femmes autistes, devrions nous faire stériliser pour éviter de «transmettre» l’autisme à notre progéniture, et qu’en raison de «nos caractéristiques», nous n’avons pas les compétences pour la parentalité.

Cette idée est déplorable, déshumanisante et fausse. Une étude à ce sujet révèle d’ailleurs que malgré la stigmatisation, l’isolement, les jugements et autres défis, les mères autistes sont résilientes et elles vont mettre en priorité les besoins de leur enfant.

En ce qui me concerne, la maternité était une idée abstraite pour moi. Je n’éprouvais pas, comme beaucoup d’autres femmes, le désir d’être mère. Par contre, comment pouvais-je rêver de devenir une maman si je n’avais pas toutes les informations nécessaires pour comprendre tout ce que la maternité représente?

Je n’avais aucune idée qu’un enfant est la plus belle des merveilles, qu’il peut donner un sens à la vie, le sens qu’on cherche souvent à saisir. Comment pouvais-je songer à devenir maman alors que ma vie allait bien avec une belle relation de couple, des amis et un travail passionnant d’analyste et programmeuse? Le manque d’intérêt à propos d’un sujet qu’on ne connaît pas n’implique pas un manque d’intérêt pour le même sujet une fois qu’on le découvre. La vie peut nous surprendre.