Étienne et ses beaux yeux bleus sont arrivés àOccupation Double: Afrique du Sud avec la ferme intention de faire leur place. Un coup de vent plus tard et l’homme de 31 ans est reparti bredouille comme il l’avait fait, cheveux dans le vent, avec sa belle décapotable rouge. Le HuffPost Québec l’a rencontré à son retour au pays.

Comme beaucoup de nouveaux candidats l’ont fait dans l’histoire d’OD, Étienne s’est buté à une impasse avec les filles. Incapable de faire pencher la balance d’Alex-Anne de son côté plutôt que de celui de Kiari, il était devenu un joueur sans but. Bien que Kevin vit toujours sur du temps emprunté (comme l’ont fait tant d’autres), il était de convenance populaire qu’Étienne allait se retrouver dans l’enveloppe cette semaine.

A-t-il fait le mauvais choix en allant vers Alex-Anne plutôt qu’une autre? Regrette-t-il cette stratégie? Si c’était à refaire, s’y prendrait-il différemment? Pour tout savoir, écoutez l’entrevue dans la vidéo ci-haut.