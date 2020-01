Étienne Boulay célèbre trois ans de sobriété

Il y a quelques mois, Étienne Boulay avait fait une sortie similaire pour inspirer les personnes aux prises avec des problèmes de consommation à aller chercher l’aide dont elles ont besoin.

«On doit entretenir et apprécier le moment présent, on ne doit jamais oublier les moments sombres et, surtout, on doit avoir de la gratitude pour le chemin parcouru et ce que la vie nous offre.» avait-il notamment déclaré.