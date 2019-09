Étienne Boulay signe une touchante réflexion sur la sobriété

«Très fier de mon cheminement, j’ai baissé mes gardes peu de temps après croyant que j’avais officiellement réussi à me débarrasser de mes démons pour de bon. Je ne me suis pas rendu à deux ans. J’ai rechuté et je n’ai pas été capable de me ramener jusqu’en janvier 2017», a-t-il confié.

«On doit entretenir et apprécier le moment présent, on ne doit jamais oublier les moments sombres et, surtout, on doit avoir de la gratitude pour le chemin parcouru et ce que la vie nous offre.»

L’ancien joueur des Alouettes de Montréal conclut en rappelant à ceux et celles qui luttent présentement contre une dépendance qu’il y a toujours des solutions, «des outils incroyables et des gens dévoués» pour les aider.

Rappelons que la famille d’Étienne Boulay et de Maïka Desnoyers s’est récemment agrandie, le couple ayant accueilli en août dernier une petite fille nommée Livia. Le père de famille avait également partagé peu de temps avant l’heureux événement une autre réflexion sur sa paternité.