Étienne Boulay et Maïka Desnoyers partagent les premiers pas de leur fille

Maïka Desnoyers et Étienne Boulay ont fait le bonheur de leurs abonnés, ce jeudi 20 août, alors que la maman a partagé une vidéo par l’entremise de son compte Instagram dans laquelle la jeune Lyvia, qui célébrera son premier anniversaire ce vendredi, effectue ses premiers pas.

Pour aider sa fille dans sa démarche, Maïka Desnoyers a tenté de l’attirer avec un bol contenant quelques collations. Une stratégie qui s’est avérée des plus payantes.

«Il était une fois… ses premiers pas! À deux jours de ses 1 an, elle a commencé à marcher et mon coeur a éclaté en mille morceaux. Parce que j’ai réalisé que le temps passe trop vite et que mon bébé grandit. Je voudrais tant pouvoir peser sur pause pour savourer encore plus tout ça», a confié la principale intéressée en légende.

Une déclaration dans laquelle se reconnaîtront assurément bien des parents.

En plus de Lyvia, les fiers parents avaient accueilli leur première petite fille, Anna, en 2014. Maïka Desnoyers est aussi la mère du jeune Hayden, et Étienne Boulay de Luca, tous deux nés d’unions précédentes.