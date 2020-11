Les États-Unis aux urnes: comment suivre les résultats?

ASSOCIATED PRESS Voters wait outside the Lee Hill polling location on Election Day in Spotsylvania, Va. on Tuesday, Nov. 3, 2020. (Mike Morones/The Free Lance-Star via AP)

Les Américains se rendent aux urnes mardi, et plus de 100 millions d’entre eux ont déjà voté de façon anticipée, par correspondance ou en personne, mais le résultat de l’élection présidentielle risque de se faire attendre.

Pour l’emporter, un candidat n’a pas besoin d’être majoritaire en voix au niveau national: il doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des États.

Mais les incertitudes pèsent sur le scrutin et le vainqueur de cette bataille sans merci entre le président républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden, favori des sondages, ne sera pas connu avant mardi soir au plus tôt, voire mercredi.

Le vote par correspondance risque aussi de retarder le dépouillement, car le décompte des bulletins arrivés dans les jours suivant le scrutin est possible dans de nombreux États.

À quelle heure recevra-t-on les premiers résultats?

Les premiers décomptes de votes commencent à être publiés après la fermeture des bureaux de vote dans certaines régions du Kentucky et de l’Indiana, à 18H00 locales (23H00 GMT).

La plupart des États fermeront leurs bureaux de vote d’ici 21H00, ouvrant la voie à un flux régulier de décomptes au fils des heures suivantes, certains États et circonscriptions étant connus pour être plus rapides que d’autres dans cet exercice.

La Californie, l’État le plus peuplé du pays, vote jusqu’à 04H00 GMT mercredi et Hawaï et l’Alaska, qui pèsent peu en termes de grands électeurs, votent encore plus tard.

Quels États à surveiller?

Comme les sondages sont assez clairs sur les intentions de vote dans 38 des 50 États américains, 12 États contestés sont à surveiller.

Les premiers viendront des États de l’est du pays: la Géorgie où les bureaux de vote ferment à 19H00 (00H00 GMT jeudi), la Floride où ils ferment selon les circonscriptions à 19H00 ou 20H00 et la Caroline du Nord (19H30).

Ensuite viendra l’Arizona (ouest) où le vote s’achève à 02H00 GMT mercredi.

Sur la base des projections des médias américains, il est possible que Joe Biden soit annoncé comme vainqueur de plus de 270 grands électeurs s’il emporte la Floride et deux autres de ces quatre États.

En revanche, si Donald Trump emporte ces quatre États, le résultat final resterait incertain.

Comment le vainqueur est-il désigné?

Officiellement, le nom du vainqueur n’est annoncé que lorsque chaque État a certifié le décompte de ses votes, ce qui, comte tenu du vote anticipé massif, pourrait prendre une semaine ou plus par endroits.

Mais le nom du vainqueur est traditionnellement donné par les grands médias américains le soir de l’élection, sur la base des projections de vote, circonscription par circonscription.

Ils déterminent le gagnant dans chaque État puis finalement du scrutin tout entier, lorsqu’il apparaît qu’un candidat n’a aucune chance mathématiquement de surmonter son déficit de voix et que l’autre candidat est sûr d’obtenir le nombre magique de 270 grands électeurs.

La victoire de Ronald Reagan en 1980 a été annoncée dès 20H15 (01H15 GMT), mais celle de Donald Trump en 2016 n’a été claire que bien plus tard, lorsque les décomptes ont montré qu’il avait remporté la Pennsylvanie.

En 2000, c’est la Floride qui a décidé de l’élection, par quelques centaines de voix. Il a fallu 36 jours pour que George W. Bush soit désigné vainqueur face au démocrate Al Gore, par un arbitrage inédit de la Cour suprême.

Quand saura-t-on qui a gagné?

Cela pourrait être à 23H00 (04H00 mercredi) ou plus tôt si Biden emporte nettement les quatre premiers États contestés.

Sinon, cela dépendra des autres États clés, ce qui pourrait durer.

Dans l’État crucial de Pennsylvanie, les bureaux de vote ferment à 20H00 (01H00 mercredi). Mais les responsables locaux ont prévenu que le décompte des votes anticipés pourrait retarder le résultat jusqu’à mercredi ou plus tard encore.

La même chose pourrait se reproduire dans le Michigan, le Wisconsin et d’autres États clés. Et si les bulletins de vote doivent être vérifiés ou recomptés, il faudra peut-être attendre des jours, voire des semaines.

