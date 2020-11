États-Unis: le résultat final de l’élection présidentielle se dessine peu à peu

ASSOCIATED PRESS Photo/Matt Slocum Les travailleurs du comté de Chester, en Pennsylvanie, transportent les bulletins de vote par correspondance et par correspondance à traiter à l'Université de West Chester, le mercredi 4 novembre 2020.

La campagne de Donald Trump est toutefois passée à l’attaque, mercredi, en annonçant plusieurs recours judiciaires pour interrompre le dépouillement au Michigan et en Pennsylvanie. Elle a aussi réclamé un second dépouillement au Wisconsin.

La course demeurait serrée en Pennsylvanie, où M. Trump détenait une courte avance. Les résultats finaux en Géorgie et en Caroline du Nord sont aussi attendus.

On ne sait pas quand ou avec quelle rapidité le gagnant sera annoncé. Le démocrate Joe Biden a ajouté deux États importants à sa liste, mercredi: le Wisconsin et le Michigan.

En conférence de presse, mercredi après-midi, Joe Biden a dit croire qu’il gagnera l’élection lorsque tous les votes seront comptés.

De son côté, le président sortant a une fois de plus revendiqué sa victoire dans plusieurs États où le dépouillement n’est pas terminé, notamment en Pennsylvanie.

Le scrutin se déroulait dans le contexte sans précédent d’une pandémie qui a tué plus de 230 000 Américains et fait disparaître des millions d’emplois. Les deux candidats ont passé les derniers mois à présenter des versions radicalement différentes de l’avenir du pays et les électeurs ont répondu en grands nombres, plus de 100 millions d’entre eux ayant voté par anticipation ou par correspondance.

