Des expatriés canadiens aux États-Unis s'inquiètent de la situation

Devant la récente poussée de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis, des Canadiens expatriés dans ce pays cherchent à laisser passer la tempête et songent un peu plus à la maison ces jours-ci.

Quelques expatriés vivant dans les régions les plus touchées ont parlé à La Presse canadienne. Ils se sont dits surpris par la vitesse à laquelle leurs états respectifs ont rouvert, tandis que d’autres ont maintenu que la situation était exagérée.

Tous tentent de respecter une distanciation physique et de porter des masques lorsqu’ils sortent.

«Nous faisons de notre mieux pour rester le plus en sécurité possible, mais c’est assurément une situation stressante», a affirmé Grace Gonzalez, une résidente de Houston qui est née à Toronto.

Le Texas a surpassé le seuil des 5000 hospitalisations la semaine dernière, après que le deuxième plus grand État américain a commencé à permettre la reprise des activités.

À Houston, où Mme Gonzalez vit depuis huit ans, le niveau de menace publique a été relevé à son plus haut, vendredi.

«J’étais stupéfaite quand ils ont décidé de rouvrir le Texas. J’avais l’impression que c’était trop tôt, commente-t-elle. Nous n’avions même pas vu une diminution de cas. Il n’y a eu aucun aplanissement de la courbe avant qu’ils décident de rouvrir.»

Mme Gonzalez mentionne que les masques n’étaient pas répandus au cours des dernières semaines et que beaucoup d’habitants ont repris leur vie comme si tout était redevenu normal. Mais elle est restée à la maison la plupart du temps, tout en allant de temps en temps dans les magasins.

«J’ai l’impression que la mentalité [ici] est que si on se sent malade ou si on est dans l’un de ces groupes immunodéprimés, on doit rester à la maison, mais que si on est en bonne santé, pourquoi devrait-on rester à la maison», formule Mme Gonzalez.

Cette question du bien individuel par rapport au bien collectif est quelque chose que Cheryl Applebaum, née en Ontario, a remarqué en Floride, où de plus en plus de jeunes ont été infectés. L’État a établi samedi un record en recensant plus de 9500 cas.

Les autorités se sont déplacées vers les plages et ont découragé les rassemblements dans les bars, dans un État qui compte plus de 3300 morts dues à la COVID-19.

«Cela a fait augmenter notre niveau d’anxiété», insiste Mme Applebaum, qui réside dans la région de Tampa.

À VOIR: plage bondée à Miami malgré une flambée du nombre de cas