États-Unis: Biden présente son équipe environnementale

ASSOCIATED PRESS Photo/Carolyn Kaster

ASSOCIATED PRESS Photo/Carolyn Kaster Le président élu Joe Biden annonce les membres de son équipe climat et énergie au Queen Theatre de Wilmington Del., le samedi 19 décembre 2020.

WILMINGTON, Del. - Le président élu Joe Biden a présenté samedi son équipe environnementale qui, espère-t-il, guidera les États-Unis pour freiner le changement climatique et protéger l’air et l’eau du pays.

«Nous n’avons littéralement pas de temps à perdre», a-t-il déclaré.

M. Biden a comparé la menace climatique à la pandémie de COVID-19. Il s’est engagé à prendre des mesures pour la contrer.

«Mes amis, nous sommes dans une crise, a souligné M. Biden. Tout comme nous avons besoin d’une réponse nationale unifiée à la COVID-19, nous avons besoin d’une réponse nationale unifiée aux changements climatiques. Nous devons affronter cette situation avec l’urgence qu’elle exige, comme nous le ferions lors de toute urgence national.»

L’approche représente un changement par rapport à celle déployée par Donald Trump au cours de ses quatre années au pouvoir. Le président défait a plutôt voulu stimuler la production de pétrole et de gaz naturel tout en annulant les efforts du gouvernement visant à protéger l’environnement.

L’équipe formée par Joe Biden tentera de renverser la situation. L’accent sera également mis sur la protection des communautés à faible revenu, de la classe ouvrière et des minorités les plus durement touchées par la pollution des combustibles fossiles et les changements climatiques.

Il a souligné la diversité de son équipe qu’il a qualifiée de «brillante, qualifiée, éprouvée et fonceuse».

«Il y a déjà plus de personnes de couleur dans notre cabinet que dans tous ceux qui nous ont précédés», a déclaré l’ancien vice-président, qui avait promis de réunir un conseil des ministres reflétant la diversité des États-Unis.