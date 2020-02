Des États américains bannissent les cosmétiques testés sur des animaux

Artfully79 via Getty Images

Un nombre croissant d’États américains envisagent d’interdire la vente ou l’importation de produits cosmétiques testés sur des animaux, donnant raison aux militants qui dénoncent comme étant cruels et dépassés les essais de lotions, shampooings et autres produits de maquillage sur les lapins, les souris et les rats.

La cause mise déjà sur l’appui de nombreux consommateurs ainsi que de plusieurs entreprises de cosmétiques, mais le plus grand obstacle est la Chine, qui exige que les produits vendus sur son territoire soient testés sur des animaux.

En cette nouvelle année, la Californie, le Nevada et l’Illinois ont tous mis en application de nouvelles lois interdisant la vente ou l’importation de cosmétiques ayant fait l’objet d’expériences sur les animaux.

Ces lois, qui s’appliquent aux tests effectués après le 1er janvier 2020, ne devraient pas vraiment perturber l’industrie, car de nombreux fabricants utilisent déjà d’autres formes d’évaluation de leurs produits. Au lieu de causer des problèmes, ces nouvelles règles viennent plutôt mettre de la pression sur le gouvernement américain pour qu’il adopte une loi fédérale.

Les cosmétiques testés sur les animaux sont déjà interdits en Europe, en Inde et ailleurs dans le monde.

Une telle interdiction sur tout le territoire des États-Unis aurait pour conséquence de forcer la Chine à modifier elle aussi ses pratiques, tout comme les fabricants chinois qui n’auraient plus accès au marché américain.