COVID-19: 47 décès s'ajoutent au Québec

La pandémie de coronavirus a fait 16 nouvelles victimes au Québec au cours des 24 dernières heures. En ajoutant 31 décès survenus avant le 5 juin, le bilan atteint 5195 morts, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Les plus récentes données font état de 158 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 53 824 depuis le début de la pandémie.

Le nombre d’hospitalisations continue de glisser. Les autorités ont fait état de 788 personnes hospitalisées, une baisse de 52 au cours des dernières 24 heures. Le nombre de patients aux soins intensifs a baissé de cinq, à 102.

Seulement 9811 prélèvements ont été effectués le 11 juin, loin de l’objectif des 14 000 tests souhaités par le gouvernement. Quant au nombre d’analyses réalisées ce même jour, il s’élève à 9483.

Même sur l’île de Montréal, la situation semble se stabiliser. On y a dénombré seulement 56 nouveaux cas pour un total de 26 616. On comptait 5664 cas à Laval et 7556 en Montérégie.

La situation était stable partout ailleurs dans la province.

Au Canada

Jusqu’à maintenant, on a recensé 98 367 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du Canada. La COVID-19 a provoqué la mort de 8096 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 53 824 cas au Québec, dont 5195 décès; 31 992 cas en Ontario, dont 2498 décès; 7346 cas en Alberta, dont 149 décès; 2709 cas en Colombie-Britannique, dont 168 décès; 1061 cas en Nouvelle-Écosse, dont 62 décès; 663 cas en Saskatchewan, dont 13 décès; 301 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 154 cas au Nouveau-Brunswick, dont un décès; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.