Constitution personnelle : avons-nous des problèmes mentaux ou non? Notre capacité à nous occuper de nous-même? Notre confiance en nous? Etc.

Les outils

➤ Anxiété

«Pour l’anxiété, on recommande d’essayer de ne pas rester dans des pensées en boucle qui nous font souffrir. On peut s’en dégager en allant vers des idées qui nous poussent à l’action. Exemple? Tenir un journal de bord, excellent exercice et passe-temps. Mais surtout: prenez une pause de l’anxiété! Il faut se distraire comme on peut. Écouter une série qui nous fait plaisir, prendre une marche... L’idée est d’introduire un distracteur (chose ou élément capable de détourner la pensée sur un autre objet). Autre outil: restez actif en gardant une routine. Se lever et dormir suffisamment (le sommeil est fondamental à notre équilibre). Alterner les activités: intellectuelles, physiques, détente... Les répéter au cours de la journée.»