Je n’étais pas une fille timide, je faisais du mutisme sélectif. Voici ce que j’ai vécu.

J’ai 27 ans et je suis directrice artistique. Je suis indépendante, j’ai occupé divers emplois et j’ai une vie sociale plutôt saine (pour une introverti). J’ai obtenu mon diplôme universitaire en quatre ans et je me suis impliquée sur le campus, y compris dans le conseil étudiant. On m’a dit que je donnais l’impression d’avoir beaucoup d’amis et d’être généralement bien connectée.

Mes parents ont été frustrés à cause de mes difficultés sociales. Non seulement ils s’inquiétaient de mon rendement scolaire futur, mais ils en avaient assez que mes collègues de classe me traitent comme un bébé parce que je ne parlais pas.

À un moment donné, tout le monde au camp et à l’école savait que je restais silencieuse, alors j’ai eu l’impression que j’avais une image à défendre et que tout le monde attendait sur le bord de leur siège que je la gâche.

À la maison, je me sentais bien de parler avec ma famille, mais à l’extérieur, tout le monde me connaissait comme une enfant tranquille. Parfois, je m’exprimais et quand je le faisais, ce puissant sentiment de peur me saisissait et mon estomac chavirait. J’avais l’impression d’avoir fait quelque chose de très mal, même si je n’ai jamais su ce que c’était.

Même si je connaissais les réponses, je n’étais jamais l’élève qui levait la main. J’avais toujours l’impression qu’il y avait un sentiment de peur inexplicable et imminent, prêt à me consumer si je devais ouvrir la bouche.

Ma mère dit que je suis née anxieuse. Bien sûr, je n’ai pas de souvenir aussi loin, mais je me souviens d’être jeune et effrayée pour des raisons que je ne pourrais jamais et ne peux toujours pas expliquer. Je n’avais pas beaucoup d’amis et je ne participais pas aux activités en classe.

Rester avec d’autres personnes pendant de longues périodes m’épuise, prendre des initiatives et être pleinement autonome auprès de nouvelles personnes reste un défi, et lorsque j’essaie de le faire, je me demande si j’ai dit quelque chose d’inadéquat et ce que les autres pensent de moi. Peut-être que ce n’est pas apparent pour les personnes de l’extérieur, mais mon existence est souvent épuisante.

Dans l’espoir de me guérir, ils m’ont emmenée sans relâche chez des thérapeutes et des psychiatres. Je ne comprenais pas pourquoi j’étais là. Je pense que j’ai passé beaucoup de temps au cours de ces sessions à dessiner ou à colorier des images, sans parler, bien sûr. Au lieu de ça, on me parlait. On m’a même fait voir un orthophoniste à l’école, ce que je ne comprenais pas non plus parce que je pouvais parler - je ne voulais tout simplement pas.

Je n’avais pas de trouble de la parole ni de difficultés de langage. On m’a diagnostiqué un mutisme sélectif en première année. Le mutisme sélectif n’est pas simplement un terme sophistiqué pour décrire la timidité. Alors que la timidité est un trait de personnalité socialement adaptable, le mutisme sélectif est un trouble anxieux rare.

Selon l’Association du mutisme sélectif, «Pour répondre aux critères de diagnostic, l’enfant ou l’adolescent atteint présente une altération significative de son fonctionnement quotidien, généralement dans des contextes scolaires ou professionnels, et s’abstient de participer à la vie sociale à l’école et dans d’autres contextes en raison d’une peur marquée de parler.»

Je me souviens très bien d’un trajet en voiture en revenant de chez le psychiatre. Je ne comprenais pas comment la prise de médicaments pourrait me faire parler. Je pense que mes parents ont essayé de m’expliquer l’anxiété, mais en tant qu’enfant, c’était un concept assez difficile à saisir. Je n’ai pas vu le problème avec mon comportement. Je ne voulais pas parler et il était impossible qu’une pilule me pousse à faire quelque chose que je ne voulais pas faire.