Hausse du prix de l'essence à Montréal

MONTRÉAL — Les automobilistes qui font le plein d’essence sur l’île de Montréal doivent s’attendre cette semaine à payer beaucoup plus cher que les autres Québécois.

Les prix de l’essence poursuivent depuis quelques semaines leur lente progression dans plusieurs régions du Québec, mais d’importants écarts surviennent depuis plusieurs jours entre l’île de Montréal et les autres régions.

La Régie de l’énergie du Québec affiche un prix pondéré moyen pour le Québec de 0,80 $ pour un litre d’essence ordinaire.

Le site www.essencequebec.com signale qu’en périphérie de Montréal, des stations d’essence de la Saint-Jean-sur-Richelieu et de Terrebonne, entre autres, proposaient mercredi matin un prix variant entre 0,79 $ et 0,81 $.

Or, pendant ce temps, sur l’île de Montréal, le litre d’ordinaire était vendu à 0,96 $ à certains endroit. Il s’agit d’un prix largement plus élevé que partout ailleurs au Québec et qui excède par environ 0,13 $ le prix minimum estimé (PME) de la semaine calculé par la Régie de l’énergie du Québec pour les six agglomérations l’île de Montréal.

Les meilleurs prix du litre d’essence ordinaire des 24 dernières heures étaient de 0,75 $ en Outaouais, de 0,76 $ dans la région de Québec, de 0,79 $ dans les régions des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie, du Centre-du-Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de 0,80 $ au Bas-Saint-Laurent et de 0,83 $ en Estrie.

Les meilleurs prix de huit de ces neuf régions étaient égaux ou inférieurs au prix pondéré moyen de la Régie de l’énergie.

Le seul autre prix moyen des régions urbaines qui était élevé mercredi matin était celui de Laval, à 0,92 $, inférieur en moyenne de 0,04 $ à celui de l’île de Montréal.

Mardi après-midi, à la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a fait un bond de 4,17 $ US à 24,56 $ US le baril.

Il s’agit d’un prix semblable à celui de 23,95 $ US mesuré il y a environ un mois et demi alors que le prix moyen du litre d’essence ordinaire mesuré par essencequebec.com était inférieur à 0,82 $.