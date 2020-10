Esclavage moderne: 29 millions de femmes et de filles exploitées

Grace Forrest a déclaré que l’estimation mondiale d’une femme et d’une fille sur 130 vivant dans l’esclavage moderne était basée sur le travail de Walk Free, de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation internationale pour les migrations, deux agences des Nations Unies.

Grace Forrest, cofondatrice de l’organisation anti-esclavage Walk Free, a déclaré vendredi que cela signifie qu’une femme et une fille sur 130 vit aujourd’hui dans l’esclavage moderne, ce qui est plus grand que la population australienne.

Un nouveau rapport estime que 29 millions de femmes et de filles sont victimes de l’esclavage moderne, exploitées par des pratiques telles que le travail forcé, le mariage forcé, la servitude pour dettes et la servitude domestique.

«Nous assistons à une exploitation normalisée de notre économie dans les chaînes d’approvisionnement transnationales et également dans les voies de migration», a-t-elle indiqué. «Les personnes les plus vulnérables du monde ont été poussées encore plus loin dans cette pratique de l’esclavage moderne à cause de la COVID-19.»

Elle a déclaré que l’estimation du nombre de femmes et de filles victimes de l’esclavage moderne est prudente car elle ne tient pas compte de ce qui s’est passé pendant la pandémie, qui a vu «une forte augmentation des mariages forcés et de personnes exploitées au travail».

Grace Forrest a déclaré que Walk Free et le programme des Nations Unies, Every Woman Every Child, lancent une campagne mondiale pour exiger des mesures afin d’éliminer l’esclavage moderne.

La campagne demande de mettre fin instamment au mariage des enfants et au mariage forcé, que 136 pays n’ont pas encore criminalisé.

Elle demande également l’élimination immédiate des systèmes d’exploitation légalisés tels que le Kefala, qui lie légalement le statut d’immigrant d’un travailleur migrant à un employeur ou à un parrain pendant la durée de son contrat.

La campagne encourage également la transparence et la responsabilité des multinationales.

«Nous savons que les femmes et les filles subissent des niveaux d’exploitation et de travail forcé sans précédent dans les chaînes d’approvisionnement des biens que nous achetons et utilisons quotidiennement - vêtements, café, technologie», a déclaré Grace Forest.

À VOIR AUSSI: L’esclavage moderne continue de sévir