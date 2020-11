7 erreurs à éviter quand on fait du sport chez soi

1 - Se fier à n’importe quel programme

«La première grosse erreur, c’est de se fier à n’importe quelle source. Il y a tellement d’offres, il faut faire bien attention. N’oubliez pas que lors d’un entraînement, on joue avec sa santé. On met sa santé entre les mains d’un entraîneur. N’importe qui peut devenir entraîneur, il n’y a pas d’ordre, et c’est un vrai problème. Mais à côté de cela, il y a des entraîneurs qui se sont formés pendant des années! Faites le bon choix.»

2 - L’échauffement bâclé ou oublié

«L’échauffement, je le compare à un «check list» de pilote avant un vol. Je dois me demander quels muscles je vais faire travailler pour être sûr de bien tous les échauffer. Si je pars courir, je marche avant, puis j’accélère. Et surtout je ne m’étire pas pendant l’échauffement, cela pourrait entraîner des micro-déchirures.»

3 - L’absence de plan et d’objectifs clairs

«N’oubliez pas que faire du sport c’est avant tout pour améliorer sa santé! Il faut se booker des rendez-vous avec soi-même et les rendre visibles à la vue de tous. Pourquoi ne pas les partager avec la famille? Et respectez ces rendez-vous avec vous-même!»

4 - Aller trop vite, trop fort

«Quand la motivation te pousse à aller trop fort et trop vite, c’est là que tu te blesses. Et puis trop, ça peut signifier aussi se lasser, s’écoeurer rapidement. N’oubliez pas la notion de plaisir.»

5 - Être mal équipé

«L’investissement minimum, ce sont des chaussures avec un bon support. C’est d’autant plus important quand on vieillit. On parle d’équipement minimal parce qu’une autre erreur serait de penser que si on ne possède pas d’haltères (ou autres), on ne peut pas s’entraîner. Faux. Le poids du corps, les exercices de stabilité et de lenteur sont excellents.»