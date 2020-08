L'arrivée d'Erin O'Toole n'a pas d'effet sur les intentions de vote pour l'instant

Sean Kilpatrick/La Presse canadienne via AP

OTTAWA — L’arrivée d’Erin O’Toole à la tête du Parti conservateur ne change rien — pour l’instant — aux intentions de vote des Canadiens et des Québécois.

Les conservateurs demeurent à 11 % des intentions de vote des Québécois et à 27 % chez les autres Canadiens, selon un sondage.

Plus inquiétant pour le nouveau chef, ce sondage mené conjointement par la firme Léger et l’Association d’études canadiennes révèle que son élection à la tête du parti diminue l’envie de 42 % des Québécois interrogés de voter pour les conservateurs.

Pourtant, les militants conservateurs québécois ont manifestement misé sur M. O’Toole. Au fil d’arrivée, celui-ci avait récolté 60,5 % des voix au Québec, à comparer aux 39,5 % pour M. MacKay.

Le sondage indique que seulement 8 % des Québécois interrogés seraient davantage inspirés à voter pour le parti de M. O’Toole maintenant qu’il en est le chef. La moitié des Québécois qui ont répondu au sondage — 50 % — ne savent pas quel effet le nouveau leader aura sur leur vote.

Dans le reste du Canada, ils sont tout autant — 51 % — à ne pas savoir ce que le nouveau chef leur inspire. Mais ils sont un peu moins nombreux qu’au Québec — 35 % — à choisir de s’éloigner des conservateurs parce M. O’Toole les dirige dorénavant. Inversement, 15 % — presque le double du chiffre québécois — disent que son arrivée les poussera davantage à voter pour le Parti conservateur.

Ces questions ont été posées vendredi, samedi et dimanche dernier. Le résultat de la course au leadership conservateur a été connu dans la nuit de dimanche à lundi. On avait donc demandé si M. O’Toole devenait chef, quel impact cela aurait sur les intentions de vote.