OTTAWA — Le nouveau chef du Parti conservateur Erin O’Toole entend démontrer aux Canadiens que son parti est un «gouvernement en attente» éthique et plein de compassion.

M. O’Toole a tenu ces propos mercredi lors de la première réunion officielle du caucus depuis qu’il a remporté la course à la direction le mois dernier.

Il a dit que son parti était ressorti de cette course plus fort et plus uni.

Les députés étaient réunis en grande partie en personne, masque au visage, et à deux mètres de distance à l’édifice Sir John A. MacDonald à Ottawa.

Dans les dernières semaines, des statues du premier premier ministre du Canada ont été déboulonnées au pays par des militants antiracistes.

M. O’Toole y a fait allusion dans son allocution devant son caucus.

À son avis, John A. MacDonald et Louis Riel sont des Canadiens qui ont fait de «bons et de mauvais choix», mais ce n’est pas une raison d’effacer leur histoire.