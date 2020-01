Erin O'Toole lance officiellement sa campagne à la direction des conservateurs

M. O’Toole, âgé de 47 ans, a rencontré en privé des membres du parti en Alberta et a choisi de faire son annonce directement à la population dans une vidéo publiée lundi sur les médias sociaux. Dans la version française de cette vidéo, qui se termine par le slogan «O’Toole: un vrai bleu», l’ancien militaire promet de défendre non seulement les travailleurs de l’automobile, les travailleurs forestiers et les membres des Forces armées, mais aussi les électeurs des villes et des banlieues, un électorat que les conservateurs risquent fort de devoir séduire aux prochaines élections.

«Nous avons besoin d’un leader fort qui va unir notre parti, mettre fin aux divisions et grossir notre mouvement», soutient-il dans un français correct. «Nous devons montrer à plus de citoyens des villes et des banlieues que leurs valeurs de liberté, de famille et d’égalité ont toujours été au coeur de notre parti.»

Les conservateurs sont en train de débattre de la position du parti sur un certain nombre d’enjeux sociaux comme l’avortement et les droits des personnes LGBTQ, après les positions maladroites du leader sortant Andrew Scheer, qui ont semble-t-il contribué à l’échec du parti l’an dernier, notamment dans les régions urbaines du Québec et de l’Ontario.

Sur des images du déboulonnage d’une statue de l’ancien premier ministre conservateur John A. Macdonald devant l’hôtel de ville de Victoria en 2018, M. O’Toole s’en prend par ailleurs à la «gauche radicale» et au «politiquement correct» (la «cancel culture», en anglais), qui auraient «mis à mal nos institutions et notre histoire».

«Il est grand temps que les Canadiens aient un gouvernement qui s’occupe de leurs affaires plutôt que des besoins de célébrités mondiales et de gens d’affaires corrompus», ajoute-t-il plus loin, sur des images de SNC-Lavalin et de l’acteur et militant écologiste Leonardo DiCaprio.