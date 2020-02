Procès d'Éric Salvail: la présumée victime dit s'être sentie traquée

Le producteur et animateur déchu est accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement sexuel.

Donald Duguay a raconté que, malgré ses refus et demandes répétées de cesser, le comportement aurait escaladé au point où Eric Salvail lui aurait exhibé son sexe sur les lieux de travail.

Bien que les deux hommes ne travaillaient plus ensemble, le témoin a raconté que l’accusé le traquait constamment jusqu’au jour où, alors que les employés étaient costumés à l’occasion de l’Halloween, il est allé le rejoindre dans une salle de toilette isolée sur les lieux de travail.

C’est là où Donald Duguay affirme avoir été agressé sexuellement et séquestré. Selon son témoignage, Salvail serait entré un peu après lui, aurait alors baissé son propre pantalon et l’aurait coincé et retenu de force contre son gré. Il aurait alors cherché à baisser le pantalon de M. Duguay et aurait cherché à se masturber en frottant son sexe contre ses fesses.