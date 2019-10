Éric Lapointe quitte «La Voix»

Éric Lapointe a annoncé, ce jeudi 24 octobre, qu’il ne serait pas de retour dans son fauteuil de coach pour la huitième saison de La Voix. Le rockeur québécois a évoqué des «raisons personnelles» comme principal facteur de cette décision.

«Je veux les remercier [TVA et Production Déferlantes] de m’avoir confié ce rôle ces dernières années. Merci aussi à Charles [Lafortune] et à tous mes confrères et consœurs coachs. La Voix a été une expérience humaine et professionnelle fantastique que je ne suis pas près d’oublier» a déclaré le principal intéressé par l’entremise de sa page Facebook, précisant qu’il ne ferait pas d’autres commentaires à ce sujet.

«Je ferai tous les spectacles prévus au calendrier. J’attendrai chacun d’eux avec impatience, la scène étant, avec mes enfants, ce qui me rend le plus heureux.»

Rappelons qu’Alex Nevsky et Lara Fabian avaient également annoncé qu’ils ne reviendraient pas pour la prochaine saison du très populaire concours de chant. Ces derniers ont été remplacés par Coeur de Pirate et Garou.

TVA et Productions Déferlantes devraient annoncer plus tôt que tard quel artiste comblera ce nouveau siège vacant.