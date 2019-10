Une publicité de Maxi mettant en vedette Éric Lapointe ne sera pas diffusée

Éric Lapointe devait apparaître dans une nouvelle publicité de la chaîne de supermarchés Maxi, publicité qui aurait dû être diffusée ce dimanche 27 octobre durant le Gala de l’ADISQ. Mais compte tenu des récents événements, celle-ci ne verra finalement jamais le jour, a appris le Journal de Montréal.

Selon le quotidien, la pub en question ne devait être diffusée qu’une seule fois durant la soirée, mais en raison des récentes accusations de voies de fait sur sa conjointe auxquelles le rocker fait face, nous pouvons comprendre que l’entreprise et le diffuseur marchaient sur des oeufs dans ce dossier, et qu’ils aient finalement préféré jouer de prudence.

Éric Lapointe ne sera pas non plus dans la salle au moment du gala et ne remettra aucun prix au cours de la soirée, comme il était prévu à l’origine.

Une décision qui ne serait pas venue de l’organisation du gala ou de Radio-Canada, mais bien du chanteur lui-même et de son entourage.

Rappelons qu’Éric Lapointe avait pris tout le monde par surprise en annonçant jeudi dernier qu’il abandonnait son siège de coach à La Voix pour ce qu’il avait alors appelé «des raisons personnelles».

Éric Lapointe sera remplacé par Pierre Lapointe pour la huitième édition du populaire concours de chant, qui sera diffusée l’hiver prochain, sur les ondes de TVA.