Éric Duhaime quitte les ondes du FM93

L’animateur Éric Duhaime a annoncé, ce vendredi 3 juillet, qu’il quittait le FM93, après un peu moins de six ans passés sur les ondes de la radio de la ville de Québec.

«Les prochaines secondes vont être les plus difficiles pour moi depuis très longtemps, parce que je sais que je vais briser le coeur de certaines et de certains d’entre vous avec qui j’ai tissé beaucoup de liens depuis presque six ans maintenant», a lancé d’emblée le principal intéressé, avant de confirmer à ses auditeurs qu’il ne serait pas de retour, comme à l’habitude, au retour des vacances estivales

Éric Duhaime a par la suite précisé qu’il n’avait pas été congédié, qu’il n’était pas en guerre avec qui que ce soit au FM93, et que sa décision avait été mûrie.

«La raison de mon départ, elle est simple: au cours des cinq dernières années, j’ai changé sept fois d’émission, de coanimateurs et de case horaire. Vous connaissez tous les chambardements qu’on a eus depuis cinq ans et demi. [...] Pour toutes sortes de circonstances, j’ai bougé comme une balle de ping-pong et on me proposait deux autres changements au cours des six prochains mois. Pour moi, la coupe était pleine», a-t-il expliqué.

«Le changement, vous le savez, je n’aime pas le changement par définition.»

Ne se retrouvant pas dans une position où il pouvait continuer de développer la relation d’habitude qu’il aurait voulue avec son auditoire, Éric Duhaime a tout simplement préféré quitter ses fonctions.

«J’aimais mieux quitter que de rester dans des circonstances où je n’aurais pas été nécessairement très heureux. C’est ma décision. L’employeur a le droit de faire les changements qu’il veut, mais moi, comme employé, j’ai le droit aussi de tirer ma révérence si les conditions ne me conviennent pas», a-t-il conclu.