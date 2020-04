COVID-19: une «équipe tactique» pour s'occuper des aînés

Québec mobilise une équipe d’experts pour coordonner la lutte contre la COVID-19 dans les milieux de vie pour aînés.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ont dévoilé leur équipe tactique qui sera menée par le Dr Quoc Dinh Nguyen, médecin gériatre-interniste et épidémiologiste spécialisé en vieillissement au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Un plan d’action sera déployé afin d’agir plus agressivement dans les centres de soins de longue durée, les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires.

Cette équipe de spécialistes aura pour tâche de suivre l’évolution de la situation en temps réel afin de réagir et d’intervenir plus rapidement dans chacun des milieux de vie pour aînés où le coronavirus s’est propagé.

Parmi les mesures concrètes mises de l’avant dès maintenant, on entend procéder à une réaffectation des ressources humaines et à une bonification des équipes de soins; à une intensification des mesures de dépistage de la COVID-19; à l’arrêt des transferts et des admissions dans les milieux de vie pour aînés; à fournir des équipements de protection à l’ensemble des employés.

Les six spécialistes qui vont appuyer le Dr Nguyen sont le Dr David Lussier, gériatre à l’Institut de gériatrie de Montréal, la Dre Patricia Ayoub, chef du Département de médecine générale et coordonnatrice médicale de la Direction de soutien à l’autonomie de la personne âgée à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Dr Serge Brazeau, président de l’Association des médecins gériatres du Québec, Karine Labarre, infirmière et conseillère-experte en soins gériatriques à la Direction nationale des soins et services infirmiers du MSSS, le Dr Pierre Duplessis, médecin spécialiste en santé publique et expert en gestion de crise, et la Dre Danielle Daoust, représentante des médecins omnipraticiens qui oeuvrent auprès des aînés.