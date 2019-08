On connaît maintenant l'équipe qui entourera Masbourian le matin à Radio-Canada

Mine de rien, la rentrée approche, nous rappelle Radio-Canada ce matin. Sa nouvelle émission de radio matinale animée par Patrick Masbourian, qui sera en ondes dès le 19 août, aura comme nom «Tout un matin», tout simplement.

On savait déjà que l’animateur qu’on a découvert dans la Course destination monde et dans La Fin du monde est à sept heures succéderait à Alain Gravel tous les matins de la semaine, mais on apprend aujourd’hui qui l’entourera.

L’animatrice et chroniqueuse Isabelle Craig parlera de santé, d’environnement, de consommation et d’éducation, le journaliste sportif Meeker Guerrier sera aux sports, tandi que Hugo Lavoie s’occupera de la revue de l’actualité. Eugénie Lépine-Blondeau traitera de culture et Andrée-Anne Saint-Arnaud sera à la chronique économique. Le journaliste et animateur chevronné Michel Désautels traitera aussi d’actualité.

Les éditorialistes Chantal Hébert et François Cardinal seront de retour pour débattre de politique, et ils seront accompagnés cette année de notre collègue Althia Raj, chef de bureau à Ottawa pour le HuffPost Canada.

De nouveaux chroniqueurs prometteurs

Quelques chroniqueurs prometteurs se joignent aussi à l’équipe: l’humoriste et comédien Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, l’éditorialiste Paul Journet et l’ancien membre de La Soirée est (encore) jeune Fred Savard (les deux débattront d’actualité), ainsi que la cinéaste Micheline Lanctôt et sa nièce Aurélie Lanctôt.

Tout un matin sera diffusée dès le 19 août tous les jours de semaine, de 5 h 30 à 9 h.

Pénélope... tout simplement

Par ailleurs, Radio-Canada a aussi laissé savoir que l’émission qui remplacera Médium large, de 9h à 11h30, animée par Pénélope McQuade, s’appellera tout simplement Pénélope. L’animatrice, qui reprend le flambeau de Catherine Perrin après huit saisons, sera entourée notamment de la journaliste Pascale Lévesque, de l’humoriste Louis T., de l’historien Laurent Turcot ainsi que des spécialistes de l’information internationale Agnès Gruda et Michèle Ouimet. Cette nouvelle émission continuera de s’intéresser aux sujets de culture et de société.