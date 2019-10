Épurée, des purées de chef à la maison

Pas si facile que ça réaliser la purée parfaite. Vous savez, celle marquée par un juste assaisonnement, une coloration vive et une texture parfaite. Pas besoin d’être chef pour y arriver, l’entreprise québécoise Épurée propose ses versions gourmandes prêtes à manger.

Sans agents de conservation ni saveurs artificielles et garanties Aliments Québec, les purées Épurée sont disponibles en six saveurs : betteraves, brocolis, carottes, champignons, oignons caramélisés et pommes de terre. Elles sont vendues sous vide et congelées, nous permettant de les garder assez longtemps, du moins jusqu’à la prochaine fois que des amis débarqueront pour souper.

On les dépose sous une pièce de viande au choix - un classique -, sur une tartine sous un oeuf poché pour un p’tit déj gastronomique, dans une vinaigrette - ou autre option, on les allonge avec un peu de crème ou de bouillon de légumes chaud pour se faire un potage express. Le HuffPost a particulièrement aimé celle aux oignons caramélisés, goûteuse, sucré-salée et avec des morceaux de légumes qu’on peut croquer, qui se mêle à presque tout.