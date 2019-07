Que font les supermarchés pour l'environnement?

Dans cette course vers l’écoresponsabilité, plusieurs grandes chaînes d’alimentation se sont engagées à trouver des solutions environnementales dans la quête visant non seulement à réduire leur empreinte écologique, mais aussi à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques.

Voici donc un bilan des grandes chaînes telles que Metro (incluant aussi les épiceries Super C et Adonis), Sobeys (IGA, Rachelle-Béry, Bonichoix et Tradition) ainsi que Loblaws (Provigo, Maxi et Maxi&Cie). Pour leur part, les magasins Costco n’ont pas souhaité discuter d’initiatives écolos avec HuffPost Québec, nous renvoyant à leur site web.





► De nouvelles applications

Chaque année au Canada, plus de 11 millions de tonnes d’aliments consommables sont directement jetées à la poubelle. Dans l’objectif de contrer le gaspillage alimentaire, Loblaws et Sobeys ont créé des applications destinées aux consommateurs afin de favoriser la récupération d’aliments qui approchent de leur date d’expiration.

Les applications Flashfood et FoodHero, respectivement chez Maxi, Maxi&Cie et Provigo ainsi que chez IGA, vous offrent des rabais sur des produits alimentaires qui arrivent à expiration. Aucun aliment n’est exempté, qu’il s’agisse de la viande, du fromage, des fruits et légumes ou des produits surgelés. Il vous suffit de choisir le magasin de votre choix, d’ajouter vos articles dans votre panier, de payer en ligne et d’aller récupérer vos emplettes à l’épicerie sélectionnée.

L’application Flashfood offre un rabais de 50% sur tous ses produits mis en ligne. Le projet a été déployé à travers les 114 Maxi et Maxi&Cie ainsi que les 25 Provigo. Depuis la sortie de l’application, en début d’année, Loblaws a permis d’éviter le gaspillage de plus de 163 000 kg de nourriture, a souligné Geneviève Poirier, spécialiste des affaires corporatives et des communications chez Loblaws.