Tanné de toujours manger des toasts au beurre d’arachide? Faites changement en goûtant à ces cinq produits gourmands qui viennent d’arriver sur les tablettes et qui se mangent bien sur le pouce. Yogourt biologique Olympic

Ils sont non seulement savoureux, onctueux à souhait, mais aussi faits de lait bio 100% canadien, provenant de vaches nourries à l’herbe et élevées en liberté. Les yogourts Olympic faits en Colombie-Britannique ont vraiment de quoi séduire. On retrouve dans la gamme les variétés les plus populaires comme fraise, framboise, ou pêche en plus de nouveaux mélanges ultras originaux comme Agrumes cardamome, Vanille fumée au bois de pommier ou le surprenant Figue et miel. Sachez que si ces derniers sont un peu plus riches (6,5% de matière grasse), le yogourt nature est proposé en version écrémée, 2% ou 3,5% de M.G. En plus de leur goût et de leur divine texture crémeuse, l’atout majeur des yogourts Olympic est leur liste d’ingrédients courte. Ils contiennent principalement lait, fruits, poudre de lait écrémé et cultures bactériennes actives. Point. Figue et miel : 4,69$ pour 325g. - Disponibles dans la plupart des supermarchés. Bols d’avoine et smoothies Goodfood

Le populaire service de préparation et livraison de boîtes repas Goodfood veut maintenant s’occuper de votre petit-déjeuner. Plus besoin de se casser la tête pour faire le parfait dosage pour votre smoothie fruité ou encore votre bol déjeuner complet. Goodfood s’en charge. Présentement, il y a six recettes de bols d’avoine, dont fraise à la crème, croustade aux pommes et cannelle ou encore biscotte aux amandes, qui contiennent chacun un mélange de céréales, fruits frais, protéines végétales et bons gras pour bien nous soutenir jusqu’au repas du midi. Suffit d’y ajouter du lait (ou autre boisson végétale) la veille ou le matin même. Dans les deux cas, la texture et le goût demeurent intéressants. La gamme Déjeuner comprend aussi 16 sortes de smoothies prêts-à-mélanger. Notre préféré : Tempête tropicale composée de fruit de la passion, pitaya, mangue, framboises, ananas, carottes, safran, racine de curcuma. 4,99$ par portion sur makegoodfood.ca Granola Fourmi Bionique

Croquants et remplis de saveurs, les granolas québécois Fourmi bionique permettent toujours de bien démarrer la journée. La marque a récemment lancé la gamme Nutbrown, contenant uniquement des produits certifiés paléo, sans grains, sans gluten, sans OGM et Aliments du Québec. On a craqué pour le nouveau mélange ZEN sucré et salé, noix de coco, graines de citrouille et thé matcha, qu’on peut manger autant le matin que dans la salade. Il est bien balancé et franchement délicieux! 5$ pour le format 300 g Disponibles en ligne ou dans la section des céréales bio de plusieurs IGA, Metro, Loblaw, Maxi, Walmart ainsi que dans les épiceries naturelles (Rachelle-Béry, Tau et Avril) et magasins indépendants. Yogourt iögo Fruit au fond

Plus de nouvelles saveurs au rayon laitier. Iögo vient d’ajouter du soleil à sa gamme «Fruit au fond». En plus des variétés Fraise-framboise, Fraise-rhubarbe, s’ajoutent Mangue-ananas, Orange-Mandarine puis Bleuet-mûre. Ils ne contiennent que de vrais fruits et 35% moins de sucre que leurs yogourts réguliers (soit 7g par 100g), mais toujours du lait 100% canadien. 6,49$ pour 12 contenant de 95g - Disponible dans la plupart des supermarchés Barres Petit Déjeuner KIND

