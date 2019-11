Incarner Michael Jackson, aussi adulé pour sa musique que controversé pour les accusations de pédophilie dont il fait l’objet, est une mission délicate. Elle reviendra à l’acteur Ephraim Sykes, dans la comédie musicale dédiée au roi de la pop, ont annoncé les producteurs le 21 novembre.

Connu pour son rôle dans le film Hairspray Live en 2016, Ephraim Sykes compte également de nombreuses apparitions à la télévision, dans différentes séries américaines.

Il fait partie des nominés pour les Grammy Awards 2020, dans la catégorie «Meilleur album de musique au théâtre» dans la comédie musicale Ain’t Too Proud: The Life and Times of The Temptations.

Initialement intitulée «Don’t stop ’til you get enough»,du titre d’un des tubes de l’artiste, la comédie musicale sortira finalement sous le nom de “MJ The Musical”, à partir du 6 juillet 2020 à Broadway.

Aux manettes, la dramaturge Lynn Nottage, pointure de la littérature américaine, et deux fois gagnante du prix Pultizer, sera accompagnée du chorégraphe Christopher Wheeldon. “Nous nous concentrons sur une période de la vie de Michael, qui est représentative de toute sa vie d’artiste. Nous avons choisi le début des années 90, et plus précisément la tournée “Dangerous”, qui a été l’apothéose de son parcours artistique”, a expliqué la dramaturge au New York Times.

Toutefois, la sortie de cette comédie musicale ne se fait pas sans une certaine polémique, renforcée par la sortie récente du documentaire “Leaving Neverland”. “Nous essayons vraiment de trouver une façon de raconter cette histoire tout en faisant preuve de respect. Envers tout le monde. Envers tous ceux qui sont impliqués dans cette collaboration. Respectueux de la musique qui a été faite. Nous faisons preuve de la diligence requise pour réfléchir à la meilleure façon de raconter l’héritage musical de quelqu’un qui était un génie mais qui a aussi un énorme bagage”, précise la dramaturge.

