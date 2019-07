6 erreurs financières que font les milléniaux

Même si les vieilles générations pensent que les milléniaux «paresseux» ne savent pas gérer leur porte-feuille, ils sont en fait plus nombreux à établir un budget et en assurer le suivi que le reste de la population adulte, selon un récent sondage Léger/Banque Laurentienne*. Néanmoins, personne n’est parfait, voici les erreurs financières les plus communes chez les milléniaux.

1. Faire de mauvais placements et investissements sur les conseils de proches

Non, ce n’est parce que mononcle Roger a fait des milliers de dollars à la bourse que c’est le type de placement à prioriser. Ce n’est pas non plus parce que votre voisin a fait fortune dans l’immobilier que vous devez acheter le premier bloc pas cher sur le marché.

Vous devez plutôt faire des placements selon votre réalité, et vos besoins à court, moyen et long termes.

«Ce n’est pas une mauvaise chose d’investir en bourse. Ça l’est, par contre, quand vous pensez vous acheter une maison dans moins de cinq ans. Vous pouvez perdre votre capital trop rapidement et n’avez pas autant le temps que votre oncle de regarder les marchés évoluer», explique Hugo Côté, vice-président de la division Service aux particuliers à la Banque Laurentienne.

Vous devez aussi planifier vos investissements selon le contexte financier actuel. Investir en immobilier est beaucoup moins réaliste actuellement alors que l’inflation immobilière a augmenté plus vite que le coût de la vie. D’ailleurs, le taux d’appréciation des propriétés à Montréal dépasse celui de Toronto et Vancouver en 2019.



2. Ne pas demander l’aide d’un expert en finances

Chaque génération a ses défis. Pour les comprendre et réussir à les surmonter, rien de mieux qu’une rencontre avec un professionnel de la finance.

Si 59% des Québécois disent consulter pour les aider à prendre des décisions liées à leurs finances personnelles, seulement 31% d’entre eux disent avoir rencontré un conseiller dans une institution financière, révèle le sondage Léger pour la Banque Laurentienne.

Une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) montrait que les investisseurs qui consultent un pro dégageaient 290% plus d’actifs en 15 ans que ceux qui se débrouillent seuls.



3. Ne pas établir un plan financier assez tôt

Dans un contexte où il y a une pénurie de main-d’oeuvre, les milléniaux ont envahi rapidement le marché du travail. Ils ont donc un pouvoir d’achat et devraient établir un budget et un plan financier global plus tôt que ne l’a fait la génération précédente. «Plus on fait un bilan financier tôt, plus ils peuvent réaliser leurs projets, leurs rêves, mais aussi éviter l’endettement», affirme Hugo Côté.