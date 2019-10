Les changements climatiques, un enjeu de santé publique, selon 22 organisations

Pas moins de 22 organisations nationales liées à la santé, dont l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, l’Association canadienne de santé publique et le Collège royal des médecins et des chirurgiens du Canada, ont fait parvenir une lettre ouverte à tous les partis.

Des maladies transmises par des insectes comme la maladie de Lyme

sont déjà présentes dans des provinces comme la

Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario, là où elles n’avaient

jamais été dépistées auparavant.

“Environ 2000 Canadiens souffrent des répercussions [des changements climatiques]”, a rappelé Robin Edger, directeur général de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement.

Canicules et incendies de forêt

Les signataires rappellent que 66 personnes sont mortes lors de la canicule de 2018 au Québec. Ils soulignent que les incendies de forêt plus intenses et plus étendus ont causé de graves problèmes respiratoires et de santé mentale. Dans le Grand Nord, l’insécurité alimentaire s’est aggravée, car les changements climatiques nuisent à la chasse.

L’Organisation mondiale de la santé a placé les changements climatiques en tête de liste des pires menaces à la santé du XXIe siècle.

Le docteur Buchman signale que les répercussions se font sentir davantage chez les plus pauvres. Il déplore que le sujet soit uniquement débattu d’un point de vue économique.

“On n’entend pas parler des impacts sur la santé, c’est pourquoi nous voulons attirer l’attention sur le sujet.”

