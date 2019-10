Environnement: la naïveté à l’assaut du cynisme

En effet, des chefs de file de l’industrie ont qualifié les demandes des organisateurs comme étant «naïves et irréalistes». Puis les dirigeants du Global Business Forum ajoutent, avec un cynisme condescendant, «qu’ils soutiennent le droit des participants d’attirer l’attention sur ce problème et applaudissent leur engagement émotionnel.»

La vérité sort de la bouche des enfants, dit-on! Le 27 septembre dernier, de Halifax à Victoria, quelque 140 manifestations ont eu lieu à travers le Canada. À Montréal, c’est une véritable marée humaine qui a déferlé pacifiquement dans les rues derrière la jeune Greta Thunberg . De plus, le Guardian nous rappelle que la semaine précédente, quatre millions de jeunes - et de moins jeunes - avaient manifesté à travers le monde en faveur du climat. La démonstration d’une inquiétude aussi profonde en face d’un avenir plombé par la combustion des carburants fossiles a fait réagir «Rich Big Oil»!

Ça, c’est la version officielle et diplomatique des relations publiques. Sur la toile, les réactions contre Greta et les manifestants sont devenues vitrioliques. Pourtant, au Québec comme ailleurs, les changements climatiques arrivent plus

rapidement que les experts le prédisaient. Le dernier rapport du GIEC ne laisse aucun doute au sujet de la gravité de la situation.

Durant la marche, devant moi, j’ai vu une étudiante dont la pancarte traduisait l’inquiétude face à la possible sixième grande extinction des espèces: «Je rêve de mourir de vieillesse». Pour ces jeunes nés après l’an 2000, ce «rêve» de vivre normalement serait, selon l’industrie, simplement un «engagement

émotionnel»! Chaque jeune qui manifeste son désarroi est comme une goutte d’eau; une goutte ne peut pas faire bouger grand-chose. Mais des millions de gouttes peuvent former un tsunami irrésistible pour faire bouger les grands de ce monde.

Face à l’urgence climatique, il est manifeste que tous doivent faire leur part, que ce soit les individus, les collectivités, l’industrie ou les gouvernants. En ce sens, l’enthousiasme «naïf» de la jeunesse met une pression énorme sur les politiciens en période électorale. Des dizaines de pancartes dénonçaient l’achat du pipeline Trans Mountain par le gouvernement Trudeau.

Les différents chefs de partis, Mme May, M. Trudeau et M. Blanchet, ont participé à la marche tandis que M. Singh faisait de même en Colombie-Britannique. Quant à M. Scheer, après avoir participé à l’enregistrement de Tout le monde en parle la veille, il s’est hâté de se cacher dans son avion pour fuir Montréal comme un chien qui a peur de recevoir un coup de pied...

Pire! Dès le lendemain, pour faire un pied de nez aux manifestants, voilà M. Scheer, flanqué de M. Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta, qui promet un «corridor énergétique transcanadien.» La solution de messieurs Scheer et Kenney, c’est de favoriser le transport des carburants fossiles vers les deux océans. En plus de Trans Mountain, ça veut dire ressusciter Énergie

Est et favoriser la construction du gazoduc de GNL pour transporter du gaz naturel «fracturé» vers le Saguenay, des infrastructures essentielles pour augmenter la production de combustibles fossiles et par conséquent faire exploser la production de gaz à effet de serre.