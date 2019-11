Des lois environnementales modifiées pour aider l’exploitation des hydrocarbures?

OTTAWA — Le ton sur l’environnement est donné au lendemain de l’assermentation du conseil des ministres du gouvernement Trudeau.

Jim Carr, conseiller spécial du premier ministre pour les Prairies, estime qu’il y a une “ouverture” de la part du fédéral de modifier les lois C-48 et C-69 qui compliqueraient l’exploitation des hydrocarbures.

Adoptées à la dernière législature, ces deux lois sont venues resserrer les évaluations environnementales pour les grands projets énergétiques. Elles ont été critiquées tant par les conservateurs fédéraux que ceux des provinces, qui réclamaient leur retrait.

M. Carr estime que c’est dans l’intérêt du Canada que l’Ouest canadien se porte bien.

“On doit passer outre le sentiment d’aliénation, le sentiment que le plein potentiel n’est pas exploré et exploité dans la région, et c’est la tâche qui nous attend. Je ressens beaucoup de bonne volonté, en passant, dans ce sens”, a-t-il assuré, jeudi matin.

La modification de ces lois pourrait donc venir apaiser la grogne dans ces régions affectées par l’effondrement des prix du pétrole, quitte à susciter une grogne de la part des groupes environnementaux.

M. Carr estime qu’il faudra trouver un équilibre entre les deux.

“C’est notre travail, comme gouvernement fédéral, d’être un partenaire à part entière avec les provinces et les municipalités et les maires et les travailleurs de ces trois provinces [Alberta, Saskatchewan et Manitoba] de prendre avantage de leur plein potentiel”, dit-il.

M. Carr, récemment diagnostiqué d’un cancer, a été confirmé “représentant spécial” du premier ministre Trudeau pour les Prairies lors de l’assermentation du conseil des ministres mercredi.