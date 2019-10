L'ascension de Thomas Delorme

Il était connu comme le fils des comédiens Julie Perreault et Sébastien Delorme. Il est maintenant l’un des jeunes acteurs de l’heure, se frayant par lui-même un beau chemin dans l’univers du showbiz québécois. Humble et posé, Thomas Delorme se dit prêt à relever tous les défis et à «sauter en bas de tous les avions sans parachute» pour vivre son rêve d’acteur, mais aussi d’artiste complet aux passions diversifiées.

Faire à sa tête sans jamais avoir la grosse tête

Thomas Delorme se dit très inspiré par le groupe Bigflo & Oli. Un duo français qui a lancé deux albums baptisés La vraie vie et La vie de rêve, abordant les thèmes de la popularité et de la vie bien réelle. Les paroles «Le plus dur ce n’est pas de réussir, c’est de rester soi-même» surtout, font échos dans sa tête depuis qu’il commence à décrocher des rôles importants et semble «parti sur une bonne lancée».

«Je ne dirais pas que j’ai du succès, je dirais plus que je prends toutes les offres possibles pour acquérir de l’expérience, affirme le comédien, qui vient tout juste d’avoir 18 ans. J’essaie d’avoir le champ artistique le plus large possible et de me lancer des défis. Je veux vivre avec les risques et je veux voir ce que cela donnera par la suite.»

On serait portés à croire que l’influence de ses comédiens de parents a fait de lui le comédien ambitieux qu’il est devenu, mais il n’en est rien. Au contraire, ceux-ci auraient plutôt tenté de le dissuader de se lancer dans une carrière d’acteur.

«Mes parents m’ont inspiré, mais ne m’ont pas incité à faire le métier. En fait, ils ne voulaient pas du tout que je devienne comédien, confie-t-il. Ils trouvaient que c’était difficile de gérer l’œil du public, le jugement des autres, ainsi que le fait qu’il y ait beaucoup de demandes et peu d’élus. Ils ne voulaient vraiment pas que je m’embarque là-dedans. Avant de décrocher District 31, même mon père a eu plus de la difficulté niveau travail… mais ça fait partie de la vie de comédien.»

À force de détermination et d’instance («Je les ai tannés, tannés et tellement tannés, qu’ils ont fini par accepter de m’inscrire dans une agence», dit-il en riant), il a commencé à passer des auditions, puis à décrocher des rôles pour ses talents d’acteur.

«J’aimais ça, mais j’ai vraiment réalisé la différence après entre jouer dans une série en raison de mes parents et jouer dans une série en raison d’une audition que j’ai décrochée. C’est vraiment différent, car je suis vraiment là en tant que Thomas Delorme et non de «fils de»… On dirait que ç’a pris une dimension complètement autre.»