Fabuleuse, naturelle et ambitieuse Noémie O’Farrell

Elle tient le rôle de Laurie, jeune femme ambitieuse à la conscience prise entre le succès obtenu par le travail acharné et celui atteint par la popularité sur les réseaux sociaux, dans le film Fabuleuses. Elle monte sur les planches, notamment dans la pièce acclamée Off-Broadway Les Louves. On la retrouve à la télé dans le rôle de Roxane dans L’heure bleue. Noémie O’Farrell est une touche-à-tout qui écrit, produit et se passionne pour la mode (vintage, la comédienne s’étant promis de ne rien acheter de neuf avant longtemps). Rencontre avec une artiste bien de son temps qui trouve son équilibre dans la somme de tous ces projets nourrissant son métier d’actrice.

Le jeu des réseaux sociaux et le retour de L’heure bleue

Le rapport aux réseaux sociaux de la comédienne est plutôt simple : elle utilise principalement Instagram pour faire rire ses amis (et si ça fait aussi rire ses abonnés, tant mieux). Elle explique aussi essayer de plus en plus de s’y montrer vulnérable et imparfaite.

«La télé, les médias, tout est fait pour que les acteurs aient l’air en contrôle et flawless, dit-elle. Bien sûr que les gens avertis savent que ce n’est pas vrai, mais je trouve que j’ai une responsabilité de montrer qu’il y a des jours où mes amis me disent que je ne suis pas à mon meilleur.»

«Ce sont les mouvements humains, poursuit-elle. Parfois, on est au top, et parfois on est vraiment down. Il y a au moins cela qui nous rend égaux; on a tous nos hauts et nos bas. J’utilise cette plateforme pour montrer cela.»

Féministe depuis toujours, entourée de beaux modèles de femmes fortes, indépendantes et libres (sa mère, sa grand-mère), elle confie avoir envie de soutenir et de tracer un chemin en ce sens pour les femmes et les jeunes filles.

Quant à l’amitié - surtout entre femmes - de plus en plus mise de l’avant sur les réseaux sociaux, elle affirme la vivre à sa façon et de façon plus discrète. «Il y a quelque chose dans cette façon de médiatiser et de capitaliser sur l’amitié qui m’intéresse moins, pour être parfaitement honnête. En même temps, c’est bien que ce soit ce genre de message qu’on propage et pas d’autres. Parce que le web, c’est vraiment de la propagande. C’est comme mettre un panneau sur l’autoroute et plus encore. Je suis moins là-dedans, mais je trouve que c’est beau d’envoyer ces messages-là. Il ne faut juste pas nier qu’il existe de la compétition entre les femmes malgré tout, de la comparaison et des rapports de force.»

Choisir de se tenir entre femmes malgré cette compétition est d’ailleurs l’un des inspirants volets faisant la force de Fabuleuses, selon la comédienne que l’on retrouve également cet automne dans le rôle de Roxane dans la série L’heure bleue.