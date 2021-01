C’est donc sans surprise qu’elle ouvre la discussion en évoquant cette controverse, discussion où il sera également question de l’étrange discours de Claude Bégin, des salaires versés aux participants ainsi que des joueurs qu’elle aimerait voir aller loin...

Pour nous remettre en contexte, peux-tu nous parler de la chronologie des principaux événements de la semaine?

J’aime ça que tu me poses cette question-là, parce que ça fait toute la différence pour comprendre l’histoire. Nous, on est entrés dans la maison le vendredi matin 8 janvier. Aussitôt entrés, on faisait la compétition pour savoir qui allait être le patron de la maison. Ensuite on s’est installés, on a visité la maison, on a choisi notre lit, entré nos bagages. Il était rendu très tard vendredi soir et on jasait encore dans notre chambre. Tout à coup, la voix de Big Brother nous a dit: «Candidats célébrités, vous serez réveillés à 7h30». Moi je fais «Hein? C’est donc bien de bonne heure.» [...] Il était 2h30. Je me suis dit «Heille, on va dormir cinq heures, ça n’a pas de bon sens.» Donc j’ai dit «Dodo, dodo, dodo!» en pensant qu’on n’y arriverait pas avec toutes les activités du lendemain. Je l’ai dit UNE fois.

Mais les téléspectateurs l’ont vu plusieurs fois...

Et ç’a été monté en épingle. Et François Lambert a pogné ça. C’est vrai que les filles plus jeunes ont réagi en pensant que ce serait plate dans le dortoir. François a sauté là-dessus. Il devait prendre quelqu’un pour remplacer Marie-Chantal, mais personne n’avait rien fait de mal. Quand il a mis Marie-Chantal et Claude en danger, il leur a donné des raisons. [...] Là, il ne savait pas qui mettre. Alors il est parti sur la «patronne du dodo». Oui, ça avait fait parler un peu, mais c’est devenu «la police du dodo, on va la mettre dehors». Et tout ça, c’est arrivé le premier week-end.

Tu n’avais pas saisi l’ampleur de la situation avant de visionner les épisodes à ta sortie.

Pas pantoute. Et le pire, c’est que moi je suis une couche-tard! Je me couche à 3h du matin tout le temps. C’est vrai que les filles ont dit à François que ce serait plate. Sauf que toute la semaine ensuite, il n’y a pas trop d’activité, on peut dormir le matin. Je me suis couchée à 2h ou 3h du matin tout le temps. [...] Donc les filles qui me trouvaient, disons, straight, me disaient «Heille tu te couches tard.»

Sais-tu ce qu’on a fait cette semaine? On a joué à la cachette, on a joué à la boulette, on a chanté des chansons dans le salon, on a fait une discothèque dans la cuisine, on a fait un salon de coiffure - ça vous l’avez vu. Mais vous n’avez pas vu tout ça. Donc tu ne sais pas que moi je me couchais à 3h du matin.