Émilie Bierre: l’actrice derrière la petite fille sage

«On ne savait pas trop dans quoi on se lançait, mais mes parents m’ont vraiment bien protégée, raconte l’adolescente. En même temps, ils m’ont permis de bien me lancer là-dedans. Et j’ai eu mon premier rôle dans un film (Dans la voix de l’ombre) à cinq ans, ç’a été assez vite.»

Elle a dû convaincre ses parents, avoue-t-elle, qui ne connaissaient pas grand-chose «au milieu», et qui en avaient un peu peur. La petite Milie (comme elle se surnomme elle-même) est donc devenue mannequin et a fait plusieurs shootings pour des publicités et des couvertures de magazines. Puis, un jour, pendant une de ces séances, quelqu’un a suggéré à ses parents de lui trouver une agence, qu’elle serait bonne sur des plateaux de tournage.

En même temps, ce n’est pas trop étonnant, venant de celle qui a commencé sa carrière dans le show business à peu près en même temps que la maternelle. Déjà, du haut de ses quatre ans et demi, elle était décidée: elle voulait être mannequin pour Souris Mini, une marque de vêtements qu’elle adorait (elle a d’ailleurs été modèle un peu trop longtemps pour la marque... au point où on devait couper les vêtements pour les ajuster sur elle pendant les séances photos!).

Émilie Bierre a 15 ans, mais quand on l’écoute parler, on a l’impression qu’elle en a déjà 20. Quand nous arrivons dans le petit café exigu pour notre entrevue, elle nous attend sagement. Sa mère l’accompagne, mais elle l’attend plus loin, sachant très bien qu’elle n’a pas besoin de surveiller ce que son adolescente dira… Un peu timide au départ, Émilie Bierre se lance dans la conversation sans gêne, énumérant les multiples projets auxquels elle a adoré participer au cours des derniers mois.

A post shared by Emilie Bierre (@emiliebierreofficial) on Dec 31, 2019 at 5:54am PST

View this post on Instagram

Autant dire qu’elle était une naturelle, la petite Milie.

«C’était un rôle d’enfant battu, ce n’était pas super joyeux, se rappelle-t-elle. Mais moi, j’aimais ça, jouer des choses différentes, je rentrais dans les personnages vraiment rapidement. Quand je suis rentrée en salle d’audition, j’étais comme la petite fille sage avec un sourire... Et après, il fallait que je me mette à pleurer. Je n’avais pas de difficulté à le faire, et ç’a comme bouleversé les gens en casting...»

Assez rapidement est venu un deuxième film, Catimini, dans lequel elle a obtenu un rôle principal.

«Ce projet-là a tout changé. Parce que ce n’était plus juste un jeu, c’était quelque chose qui m’intéressait et que je voulais explorer» explique-t-elle, sérieusement.

«Après ça, il y a eu Mémoires vives, et Les beaux malaises un peu plus tard, ajoute-t-elle. Mais tout s’est enchaîné, et moi, dans ma tête, c’était juste normal de grandir là-dedans. Les plateaux de tournage, ça fait partie de moi, complètement. Je ne me vois pas ne plus faire ça un jour.»

C’est avec la série humoristique écrite par Martin Matte que la petite blondinette nous a été pleinement révélée. Un rôle qu’elle a décroché à huit ans, et qui s’est avéré déterminant.

«Catimini m’a donné la passion concrète et le goût de vraiment vouloir en faire plus, et Les beaux malaises m’a permis de me faire connaître. Mon nom a commencé à se faire plus entendre dans les salles de casting. Ça m’a aidée à avoir d’autres auditions et à décrocher d’autres rôles. Ça m’a propulsée encore plus.»

L’adolescente, qui a de très bons souvenirs de tournage de cette série, est très excitée à l’idée de retrouver ses camarades pour une quatrième saison prochainement, comme l’a annoncé Martin Matte en décembre dernier.

«On était dans de la ouate sur ce plateau-là, c’était tellement cool!» se rappelle-t-elle.

«Ça m’a beaucoup appris, et ça m’a fait voir autre chose aussi, parce que j’avais beaucoup joué dans du drame, jusque-là, continue-t-elle. Ça m’a fait sortir complètement de ça, et j’ai aimé ça: faire choquer Martin et être baveuse! Même que des fois, je ramenais ça un peu à la maison, et ma mère me disait: “non, ça c’est Florence, ce n’est pas Émilie, fais la différence entre les deux!”»

Des séries et des films dramatiques

C’est d’ailleurs un peu le même scénario qui se répète pour la comédienne. Elle émerge en ce moment d’une série d’oeuvres plus dramatiques et lourdes, avec en tête Une colonie, le magnifique film de Geneviève Dulude-De Celles dans lequel elle campait le rôle principale d’une jeune pré-ado ayant du mal à apprivoiser son passage vers l’adolescence. Ce long métrage, qui lui a valu de multiples prix – notamment l’Iris de la révélation de l’année, au dernier gala Québec cinéma – a beaucoup fait voyager Émilie Bierre.

«Ça m’a vraiment fait avancer, autant en temps que personne qu’en tant qu’actrice. J’ai énormément appris. De voir que peu importe où on allait dans le monde, on recevait d’aussi beaux commentaires, et autant de reconnaissance du public, c’était juste... On n’a pas compris ce qui s’est passé», raconte-t-elle, encore incrédule.

En février, lors de l’ouverture des Rendez-vous Québec Cinéma, on la découvrira dans le rôle de Magalie, dans le film Les nôtres, de Jeanne Leblanc. Son personnage porte un terrible secret, qui sera lourd de conséquences quand les habitants de son village le découvriront…