Des entreprises ont recours à la technologie pour favoriser la diversité

Catalyst espère que ce module d’extension aidera les gens à prendre davantage conscience de leurs préjugés inconscients et de l’impact de leurs paroles et contribuera à créer un lieu de travail plus inclusif.

Celui-ci est programmé pour détecter 25 mots et expressions témoignant d’un préjugé sexuel. Une fois installé, BiasCorrect devrait automatiquement signaler les locutions potentiellement problématiques à l’utilisateur de Slack et proposer une solution de rechange.

Parmi les autres stratégies dans le secteur des entreprises se trouvent notamment un outil capable de détecter les tournures biaisées dans les discussions en ligne en milieu de travail, un logiciel utilisé pour supprimer les identifiants de genre sur les pages LinkedIn dans les opérations de recrutement, et le recours à l’intelligence artificielle pour avoir un processus de promotion plus neutre.

Deux professeurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de la London Business School ont mené une expérience concrète qui a démontré qu’une annonce non sexiste pour une offre d’emploi en ligne dans les secteurs des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques était montrée plus souvent aux hommes qu’aux femmes.

Catherine Tucker, du MIT, et Anja Lambrecht, de Londres, ont diffusé une annonce sur Facebook, Instagram, Twitter et d’autres sites par l’entremise du réseau d’affichage des annonces de Google. Sur chaque site, un algorithme a optimisé l’annonce pour obtenir le plus grand nombre de vues, ce qui a entraîné plus de vues chez les hommes que chez les femmes, selon un article publié par «Scientific American».

Les femmes prennent généralement plus de décisions de consommation que les hommes dans les ménages et, conséquemment, les algorithmes de marketing accordent une plus grande importance aux vues féminines d’une annonce, ce qui les rend plus dispendieuses. Afficher la publicité aux hommes est donc plus rentable, a expliqué Mme Tucker à «Scientific American».

Données intrinsèquement biaisées

Mme Kaplan a expliqué que le fait de retirer les noms et autres identifiants qui trahiraient le genre d’une personne peut avoir des conséquences inattendues.

Les données sous-jacentes — telles que les écoles sur le curriculum vitae d’un candidat — peuvent être influencées par le genre, a-t-elle indiqué.

«En fait, leur expérience de genre tout au long de leur carrière a façonné toutes les étapes, et il faut vraiment en tenir compte dans le processus de sélection», a-t-elle ajouté.

La Banque Scotia a pris conscience de ce risque et a par conséquent éliminé certaines données de son indice.

La banque a notamment choisi de retirer la scolarité de son modèle et d’utiliser plutôt les expériences de travail, a expliqué Mme Sidhu.

«Il faut en être conscient et il faut être responsable des données», a-t-elle affirmé. «Et éliminer ces champs qui ont un biais intrinsèque, de sorte qu’on ne continue pas à exacerber les difficultés.»

