Entre éthique et environnement, les Québécois choisissent l'environnement

Urgence climatique, émission de gaz à effet de serre, fonte des glaciers; l’environnement est au cœur des préoccupations et prend une place importante au sein des élections fédérales. Si bien que 63% des Québécois ont répondu que l’environnement, plutôt que l’éthique, aurait une influence sur leur intention de vote, selon un sondage mené par The Forum Poll. Les répondants étaient appelés à faire un choix spécifiquement entre ces deux enjeux.

La tranche d’âge des 34 ans ou moins est celle qui est le plus susceptible d’être influencée par les questions environnementales, avec un taux de 69%. Suivent les 65 ans et plus avec 67% et les 35 à 44 ans avec 63%.

Ceux qui ont répondu que l’éthique prime sur l’environnement sont les tranches d’âge des 45 à 55 ans et les 55 à 64 ans avec respectivement 46% et 43%.

Les supporters des différents partis électoraux n’ont évidemment pas la même vision de ces deux enjeux. Les répondants qui étaient en faveur du Parti vert (90%) et du Parti libéral (75%) ont majoritairement voté en faveur de l’environnement. Les partisans du Nouveau Parti démocratique (64%) et le Bloc québécois (62%) se préoccupent aussi davantage d’environnement.

Inversement, les répondants en faveur du Parti populaire (72%) et du Parti conservateur (64%) se sont dits davantage influencés par l’éthique.



Petit bilan des campagnes «vertes»

En ce début de campagne, plusieurs partis politiques proposent déjà des solutions pour contrer les changements climatiques.

Pour les libéraux, la taxe carbone, qui permettrait de limiter les émissions de gaz à effet de serre, est leur cheval de combat. Selon Justin Trudeau, la transition vers une économie faible en carbone doit se faire de façon «réaliste» ce qui signifie qu’elle doit se faire rapidement et qu’elle se doit être équitable pour tous.

Le Parti conservateur veut réinstaurer le crédit d’impôt pour le transport en commun et instaurer un corridor énergétique d’est en ouest qui permettrait de transporter éventuellement les ressources naturelles telles que l’hydroélectricité, le gaz naturel et le pétrole. Selon Andrew Scheer, il serait préférable de miser sur le développement de nouvelles technologies plutôt que sur une taxe carbone.

Le NPD promet de continuer la politique de tarification de carbone, de rénover toutes les résidences du Canada pour les rendre écoénergétiques d’ici 2050, d’établir la gratuité des transports collectifs et l’électrification des transports collectifs et des véhicules municipaux d’ici 2030 ainsi que d’investir dans les énergies renouvelables.