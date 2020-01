Une entente de principe est conclue chez Swissport

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes Un camion de ravitaillement Swissport à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (photo d'archives)

MONTRÉAL — Une entente de principe est finalement intervenue quant au renouvellement de la convention collective chez Swissport aux aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel, alors que la grève dure depuis un mois.

Une porte-parole de Swissport et le syndicat, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, affiliée à la FTQ, ont confirmé l’information mercredi.

L’entente est intervenue aux petites heures du matin mercredi. Les parties patronale et syndicale étaient justement réunies pour une séance de médiation durant la journée de mardi.

Il s’agit d’une deuxième entente de principe, puisque la première, intervenue le 21 décembre, avait été rejetée à 90 pour cent par les membres réunis en assemblée générale. Après ce rejet, la centaine de syndiqués avaient déclenché une grève, le 31 décembre dernier.

«En arriver à une entente était une priorité pour les deux parties, qui ont négocié pendant la nuit pour conclure une entente satisfaisante pour tous. Le syndicat présentera l’entente de principe à ses membres ce jeudi, 30 janvier 2020 et nous sommes confiants qu’elle sera ratifiée par les employés. Nous souhaitons remercier nos clients, les autorités aéroportuaires et les voyageurs pour leur patience et leur compréhension au cours du dernier mois», a fait savoir la direction de Swissport.

Le syndicat n’a pas voulu donner de détails sur le contenu de l’entente de principe, préférant en garder la primeur pour ses membres, comme c’est habituellement le cas en pareille circonstance.