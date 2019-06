Une entente pour réduire les listes d'attente à la DPJ

MONTRÉAL — Une entente entre un CIUSSS et le syndicat qui représente notamment les travailleuses sociales permettra de stabiliser les équipes de travail et, ultimement, de réduire les listes d’attente à la DPJ en recrutant à l’externe.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l’île de Montréal a ainsi conclu une entente avec l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) — le syndicat qui représente les travailleuses sociales, techniciennes en assistance sociale et autres, notamment dans le domaine de la protection de la jeunesse.

La première étape du plan vise à stabiliser les équipes de travail en offrant davantage de postes aux travailleurs à temps partiel et à ceux qui ne sont pas titulaires d’un poste. La mesure touche les travailleuses sociales, techniciennes en assistance sociale, agentes de relations humaines, psychoéducatrices, réviseures, criminologues, avocates et psychologues.

Ce CIUSSS s’est aussi engagé à ouvrir un certain nombre de postes à l’externe pour alléger la tâche des intervenants dans les centres jeunesse.

En entrevue, la présidente de l’APTS, Carolle Dubé, a dit souhaiter que d’autres centres au Québec s’inspirent de ce qui a été conclu avec ce CIUSSS. Elle espère aussi que le gouvernement débloquera bientôt des fonds pour ajouter des ressources pour la protection de la jeunesse.