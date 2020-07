Ottawa en est arrivé à une entente avec les provinces et les territoires dans sa distribution de milliards de dollars dans l’éventualité d’une deuxième vague de la pandémie, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau.

Au lieu des 14 milliards $ prévus, Ottawa offre maintenant 19 milliards $. Et les conditions assorties à cet argent se sont transformées en sept «domaines prioritaires» dans lesquels les provinces et territoires devront dépenser ces sommes.

Les milliards d’Ottawa devront servir entre autres à augmenter les capacités de dépistage, acheter du matériel d’équipement de protection et offrir plus de soutien aux personnes vulnérables comme les aînés en CHSLD.

M. Trudeau avait promis 14 milliards $ au début du mois de juin, mais certaines provinces — le Québec en tête — s’opposaient aux conditions dictées par Ottawa. L’Ontario, de son côté, trouvait la somme proposée insuffisante.

Elles ont finalement accepté l’argent, tout en promettant d’être transparentes sur les sommes dépensées.

«Les provinces vont nous dire exactement comment elles vont investir cet argent de façon publique et c’est comme ça qu’on va s’assurer que (...) l’argent qui est ciblé pour aider nos aînés par exemple, va réellement aider nos aînés», a expliqué M. Trudeau.

«C’est vrai que le fédéral veut avoir une garantie pour tous les Canadiens qu’on aura les niveaux nécessaires de dépistage par exemple. Mais les provinces et les territoires veulent la même chose», a fait valoir la vice-première ministre Chrystia Freeland, à ses côtés.

Mme Freeland a voulu minimiser les frictions fédérales-provinciales, et a plutôt parlé d’un accord «gagnant-gagnant» pour tous les ordres de gouvernements.

«Nous avons tous un but commun. Et le but commun, c’est de protéger la santé des Canadiens et d’assurer une relance (économique) sûre», a-t-elle fait valoir.

L’accord prévoit également plus de soutien pour les municipalités, qui réclament depuis des semaines de l’aide financière pour les services de proximité aux citoyens.