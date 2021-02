FatCamera via Getty Images Les étudiants de retour en classe devront s'assurer de garder une distance de 1,5 mètre entre eux dans les locaux.

Les étudiants ont poussé un soupir de soulagement en apprenant jeudi qu’ils pourront retourner en classe quelques fois par mois. Cette nouvelle, qui a été annoncée par la ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann, était attendue depuis bien longtemps, dans un contexte où le manque de motivation et l’isolement devenaient de plus en plus pénibles. «On est vraiment satisfaits. Ça faisait longtemps qu’on demandait des assouplissements», se réjouit la présidente de l’Union étudiante du Québec (UEQ), Jade Marcil. Lors de ses échanges avec Danielle McCann, l’association étudiante universitaire avait fait valoir le besoin de pouvoir se réunir quelques étudiants à la fois, en plus des cours en classe. La demande a été exaucée, la ministre ayant confirmé que les étudiants pourront se réunir jusqu’à six à la fois pour des groupes d’étude ou des travaux d’équipe dans les locaux de leur établissement d’enseignement. «C’est vraiment quelque chose qui nous réjouit. Combien de fois les étudiants se réunissaient dans un café à côté de l’école ou à des tables dans les corridors pour étudier ensemble avant la pandémie, note Jade Marcil. Parce qu’en ce moment, briser l’isolement, ça ne peut pas juste se faire par la classe.»

Pornpak Khunatorn via Getty Images «Pour un étudiant qui avait tous ses cours à distance, d’aller au moins une fois par semaine sur son campus, ça va changer du tout au tout sa motivation», fait valoir Noémie Veilleux, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec.

À la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), on se dit confiant que les mesures annoncées contribueront à l’amélioration de la santé psychologique. «C’est une bonne réponse à la détresse actuelle de permettre ce retour-là», affirme sa présidente, Noémie Veilleux. «Pour un étudiant qui avait tous ses cours à distance, d’aller au moins une fois par semaine sur son campus, ça va changer du tout au tout sa motivation. On vient de nous donner une raison de continuer à étudier, évoque-t-elle. Ces occasions de socialisation vont pouvoir contrer la potentielle vague de décrochage qui nous attendait peut-être.» Le fait que la présence en classe soit possible, mais non obligatoire, a également été bien reçu par les étudiants, puisque plusieurs d’entre eux, à cause de la pandémie, n’habitent pas dans la ville où se situe leur établissement d’enseignement, et d’autres ont des conditions de santé leur demandant d’éviter un tel risque. Des professeurs contents, mais prudents L’annonce de la ministre McCann est accueillie favorablement par la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ), qui dit comprendre les besoins des étudiants. Néanmoins, elle tient à ce que l’autonomie de ses membres soit respectée et que l’état de santé précaire de certains, ou de leur famille, soit pris en compte. «La base volontaire, pour nous, ça ne veut pas juste dire l’autonomie des cégeps, mais aussi celle des profs à respecter», a affirmé la présidente de la FEC-CSQ, Lucie Piché, qui rappelle que les cours comodaux (étudiants en classe et en ligne en même temps) alourdissent la gestion des enseignants.