Je suis enseignante et je dis non à l’école à la maison obligatoire

Oui, je pourrais leur planifier plusieurs activités. D’ailleurs, c’est ce que font les profs en temps normal. On planifie! Mais, nous ne sommes pas dans un temps NORMAL. Considérant mon portrait de classe, j’ai décidé qu’il n’y aurait aucun travail scolaire pendant ce confinement. Considérant que je ne suis pas psychologue, il n’est pas question que j’aille rassurer mes élèves par téléphone, ne sachant pas si cela va les aider ou leur nuire.

C’est un choix professionnel et personnel. Mon cousin et ma cousine sont deux universitaires ayant de bons emplois, sont de très bons parents aimant avec deux beaux enfants de six et quatre ans sans difficulté scolaire. Ils en bavent! À cet âge, tu ne comprends pas que tes parents, qui sont là physiquement, ne sont pas disponibles, car ils sont en télétravail. On ne peut pas appeler mamie pour venir les garder une heure ou deux. «J’ai faim, il m’a tapé, je veux des dessins animés, on fait un bricolage, quand vas-tu faire le goûter?» En plus de faire les travaux scolaires. Ils sont épuisés.

Maintenant, je pense à mes collègues qui n’ont pas de conditions idéales comme les miennes. Certains ont des enfants en bas âge, certains sont monoparentaux, certains ont un conjoint au chômage, certains ont des enfants avec de grandes difficultés d’apprentissage, certains ont un conjoint qui doit faire du télétravail, certains étaient au bord de l’épuisement avant le confinement, certains doivent s’occuper de leurs parents, certains sont des spécialistes ou des profs du secondaire qui ont plus de 300 élèves, etc. Ça aussi, c’est la réalité de certains d’entre nous. Je ne crois pas que ces collègues soient en mesure de faire un suivi scolaire approprié et d’envoyer du travail à leurs élèves.