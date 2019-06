Les CD et les albums numériques perdent de la popularité au Québec

En 2018, il s’est vendu 3 millions de CD au Québec, une baisse de 17 pour cent par rapport à 2017. Du côté de l’album numérique, 1 million d’unités ont été vendues en 2018, ce qui représente également une diminution — de 11 pour cent — comparativement à l’année précédente.

On a également calculé 8,2 millions de pistes numériques vendues en 2018, ce qui représente 0,6 million en équivalent d’albums. Il s’agit d’un recul de 15 pour cent sur un an et d’une cinquième année de baisse consécutive.

Les produits québécois sont en hausse

La part de marché des produits québécois dans les ventes d’enregistrements audio a toutefois augmenté; elle s’est située à 51 pour cent en 2018, contre 44 pour cent en 2017.

Selon l’ISQ, la hausse de la part québécoise entre 2017 et 2018 s’explique en partie par une diminution plus prononcée des ventes de certains produits, soit des reculs de 34 pour cent pour les CD non québécois en anglais et de 29 pour cent pour les albums numériques non québécois en anglais.

Parmi les ventes d’albums québécois, la part détenue par les produits en français a cependant connu une légère baisse, passant de 73 pour cent en 2017 à 71 pour cent en 2018.