Enquête sur les femmes autochtones: encore beaucoup de travail à faire

Adrian Wyld/La Presse canadienne Marion Buller, la commissaire en chef de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

GATINEAU, Qc — Le premier ministre Justin Trudeau promet que le rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et leurs 231 recommandations ne collecteront pas de la poussière sur une tablette.

Il a promis d’éradiquer “le racisme, le sexisme et les inégalités économiques” qui ont “permis une telle violence contre les femmes et les filles autochtones”, mais n’a pas mentionné le mot “génocide” tel qu’indiqué à plusieurs reprises dans le rapport final rendu public lundi matin.

“Je refuse de laisser notre présent et notre futur être le miroir de notre passé. Aux femmes et filles autochtones du Canada disparues et assassinées, à leurs familles et aux survivantes - nous vous avons faillies. Mais nous ne vous faillirons plus dorénavant”, a-t-il dit.

Des centaines de femmes ont marché sous le son des tambours à l’ouverture de la cérémonie tenue au Musée canadien de l’histoire à Gatineau. Elles tenaient des oeillets rouges - un symbole d’amour et de disparition pour leurs soeurs et proches disparues ou assassinées.

“Il y a encore tellement de travail à faire. Ce n’est que le début”, a prévenu Verna Polson, la grande chef de la nation algonquine, en s’adressant directement au premier ministre Trudeau. Dans un discours émouvant, la commissaire Michèle Audette a déclaré que ce travail se ferait en collaboration avec le fédéral.

Le rapport - l’aboutissement d’un effort de trois ans souvent frappé par des controverses, des retards et des problèmes de personnel - documente ce que la commissaire en chef Marion Buller appelle “des vérités importantes”, notamment le fait que les lois et les institutions canadiennes sont elles-mêmes responsables des violations des droits de la personne des peuples autochtones.