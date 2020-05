OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau laisse entendre que Québec ne répond pas à son offre d’aide pour retracer les contacts de personnes infectées par la COVID-19 dans la province.

Vendredi matin, M. Trudeau a indiqué qu’Ottawa propose aux provinces des fonctionnaires fédéraux capables de faire 3600 appels par jour, sept jours par semaine. Il a ajouté à ça 1700 employés de Statistique Canada qui pourraient, de leur côté, faire 20 000 appels par jour.

«On est en train de travailler de proche avec l’Ontario sur la recherche de contacts et on serait là pour aider n’importe quelle autre province qui en aurait besoin. On a juste besoin qu’ils nous fassent une demande pour augmenter le débit de leur recherche de contacts», a dit M. Trudeau.

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, a indiqué en après-midi que son gouvernement avait pris connaissance de l’offre de M. Trudeau. Elle a mentionné que Québec ne refusera aucune aide. Le gouvernement contactera le fédéral pour s’enquérir comment cette aide pourra s’inscrire dans la stratégie de dépistage de la province.

La directrice de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, a affirmé que son équipe réussit pour le moment à faire les enquêtes de cas dans des délais de 24 à 48 heures. Le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a ajouté que l’ajout de personnel deviendra utile en été avec les vacances et lors d’une possible deuxième vague d’éclosion. Il accueille donc lui aussi favorablement l’offre du gouvernement fédéral.

L’Ontario et le Québec sont les deux provinces les plus touchées par l’épidémie.

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement fédéral s’est dit prêt à aider les provinces à augmenter leur capacité de dépistage de la maladie et leur capacité de traçage des contacts des malades.

EN VIDÉO: la conférence de presse de Trudeau