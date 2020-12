L'énoncé économique du fédéral loin de faire l'unanimité auprès des partis d'opposition

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld Au Bloc québécois, on reproche à Chrystia Freeland de n’avoir prévu aucune aide supplémentaire pour les aînés.

OTTAWA — L’énoncé économique présenté par la ministre fédérale des Finances n’a trouvé grâce aux yeux d’aucun parti d’opposition.

Au Bloc québécois, on reproche à Chrystia Freeland de n’avoir prévu aucune aide supplémentaire pour les aînés. Et, surtout, on dénonce les conditions que le gouvernement libéral attache au milliard de dollars qui doit assurer une amélioration des services dans les centres de soins de longue durée.

«Justin Trudeau utilise la crise pour centraliser et démembrer les pouvoirs des provinces parce que, lui, sa capacité de crédit, elle est techniquement infinie», a pesté Yves-François Blanchet, en point de presse après la présentation, en Chambre, de l’énoncé économique.

Le chef bloquiste estime que ça n’annonce rien de bon pour la rencontre des premiers ministres du pays qui, d’ici 10 jours, doivent discuter de transferts en santé.

«Le premier ministre du Canada (...) va arriver à la table (...) avec les mains vides, sauf peut-être deux trois petites injures en poche comme celle qui dit “on pourrait mettre un milliard dans les soins de longue durée, à (certaines) conditions”», a supposé M. Blanchet.

Le chef de l’opposition officielle a préféré offrir son avis en Chambre.