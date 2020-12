Énoncé économique: certaines mesures feront l'objet d'un vote de confiance, dit Trudeau

Les partis d’opposition n’ont pas encore indiqué s’ils allaient voter pour ou contre; ils disent qu’ils prendront le temps de bien lire le projet de loi avant de prendre leur décision.

L’énoncé économique présenté lundi contient plus de 25 milliards $ en nouvelles dépenses pour prolonger et bonifier des programmes existants, et offrir des mesures ciblées pour les industries les plus touchées par la pandémie.

Le déficit fédéral est en voie d’atteindre 381,6 milliards $ cette année, mais pourrait frôler les 400 milliards $ si la pandémie devait empirer dans les prochaines semaines et forcer de nouvelles mesures de confinement.

VRAI OU FAUX? Ce qu’il faut savoir de la COVID-19: